È caccia al pirata della strada a Faenza. Un’auto è fuggita dopo aver investito una donna in bici in corso Matteotti. L’incidente è avvenuto qualche decina di metri dopo piazza Sant’Agostino. I testimoni hanno descritto agli agenti della Polizia Locale della Romagna Faentina una vettura bianca, di piccola cilindrata. La segnalazione è stata inoltrata alle altre pattuglie in servizio e alle altre forze dell’ordine.

Per la donna investita sono stati necessari i soccorsi del 118. In Corso Matteotti è arrivata un’ambulanza, che ha trasportato la donna in ospedale.