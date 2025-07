“Inutili le casse d’espansione”. L’ira di Bertozzi contro Elena Ugolini: “Venga a Faenza”

“Le casse d’espansione non servono, sono sufficienti piccole dighe e piccoli invasi, e i primi interventi per la sicurezza del territorio sono stati presentati a Faenza solo perché l’anno prossimo si terranno le elezioni comunali”. Che il piano di difesa della valle del Lamone, presentato dalla Regione, avrebbe attirato critiche, era nell’ordine delle cose. Nessuno però si aspettava le dichiarazioni rilasciate nella conferenza stampa indetta a Bologna da Elena Ugolini, già candidata alla guida della Regione con il centrodestra, e da Fratelli d’Italia. Fra coloro che hanno strabuzzato gli occhi, increduli, anche Stefano Bertozzi, ex consigliere comunale a Faenza proprio di Fratelli d’Italia, dimessosi in polemica col partito, che più volte si era impegnato per far conoscere le esigenze del territorio all’allora candidata Elena Ugolini e ai vertici regionali del proprio partito.