Intossicazioni al Commissariato di Faenza: l’opposizione chiede chiarimenti

Le esalazioni tossiche al commissariato di Faenza diventano tema di discussione politica. A chiedere chiarimenti è il capogruppo in consiglio comunale Alessio Grillini. Il consigliere chiede analisi sul terreno e sulle acque sotto il commissariato per escludere eventuali inquinamenti risalenti al vecchio polo industriale presente in zona. Nel frattempo continuano le indagini della procura. I magistrati stanno valutando se le periodiche intossicazioni che si verificano al commissariato possano essere causate anche da sversamenti illegali da parte di qualche azienda.

Chiarimenti sulla situazione di via San Silvestro sono stati chiesti anche da Area Liberale e dalla Lega