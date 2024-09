“Una bellissima proposta che rende onore ad un grande artista della nostra città”. Così il sindaco di Ravenna Michele de Pascale commenta la proposta, presentata all’amministrazione comunale da Vidmer Mercatali, ex sindaco di Ravenna e senatore della Repubblica, di intitolare una strada alla memoria di Giuseppe Maestri, incisore e artista ravennate scomparso nel 2009.

“Attraverso le sue opere Giuseppe Maestri ha lasciato un segno indelebile a Ravenna, ed è stato una delle figure di riferimento della sua scena artistica e culturale – spiega de Pascale -. Incisore dal tratto raffinato e unico, con il suo lavoro ha saputo trasfigurare magistralmente anche la bellezza della nostra città, coi suoi tesori e le sue meraviglie. Insieme alla moglie Angelina Tienghi, venuta a mancare quest’anno, gestì la galleria “Bottega”, che divenne uno spazio creativo nel quale transitarono tanti protagonisti del mondo della cultura. Ricordare la memoria di Giuseppe Maestri, significherebbe rendere omaggio alla sua figura ma anche celebrare l’arte di Ravenna in quanto tale, costellata, oggi come ieri, di talenti di altissimo spessore che, insieme, contribuiscono a definire i tratti dello straordinario patrimonio artistico e culturale in essa racchiuso. La proposta presentata naturalmente seguirà ora il consueto iter procedurale previsto per le intitolazioni”.