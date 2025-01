«Al momento non vi alcuna decisione in merito all’intitolazione dell’auditorium di via Emaldi, in fase di realizzazione – sottolinea l’assessore alla Cultura Gianmarco Rossato -. Siamo contenti del dibattito che si sta accendendo sulla sua intitolazione, misura dell’apprezzamento della città per il nuovo auditorium. Le opzioni disponibili sono numerose e tutte di grande valore. Per questo intendiamo raccogliere proposte da tutti i cittadini, esplorando sia idee innovative che tradizionali; queste potranno riguardare personaggi storici di Lugo, ma anche fatti, valori o elementi identitari della città, non solo in ambito musicale, essendo l’auditorium uno spazio polifunzionale. Nel corso delle prossime settimane comunicheremo le modalità con cui i cittadini potranno avanzare le loro proposte».