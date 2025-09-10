Intitolata a Mauro Dragoni la nuova strada a pochi passi dal Pala de André

Intitolata a Mauro Dragoni la strada d’ingresso della nuova area urbanizzata fra viale Europa e via Destra Canale Molinetto. Alla presenza dei figli e dei nipoti, il sindaco Alessandro Barattoni ha ricordato l’impegno di Dragoni per migliorare il welfare della città, i servizi per i giovani, con il primo progetto Informagiovani, le prime politiche di accoglienza dei migranti, gli investimenti per potenziare i servizi culturali. Poco lontano da via Dragoni sorge il Pala de André, costruito proprio sotto il mandato di Dragoni, quando il palazzetto iniziò anche ad ospitare i concerti del Ravenna Festival, manifestazione nata proprio in quegli anni. A Dragoni si deve anche l’avvio di Mirabilandia