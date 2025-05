Intitolata a Giampaolo Grisandi l’aula 8 del tribunale di Ravenna

È stata intitolata alla memoria di Giampaolo Grisandi l’aula 8 del tribunale di Ravenna.

Grisandi era Luogotenente dei Carabinieri, medaglia d’oro ai Campionati Mondiali di ciclismo, nell’inseguimento a squadre, nel 1985. È mancato il 29 gennaio scorso, un mese dopo essere andato in pensione, terminato il servizio nell’aliquota Carabinieri della Procura della Repubblica di Ravenna.

“L’intitolazione dell’aula in memoria del Luogotenente costituisce un meritato riconoscimento, non solo per le eccelse qualità umane e professionali, ma soprattutto per l’impegno e la particolare competenza informatica dimostrata nella realizzazione del software ‘JustOffice’, utilizzato per la formazione e gestione degli atti processuali. Il programma informatico ha consentito agli uffici giudiziari di abbattere notevolmente i margini di errore nella compilazione degli atti e di ridurre le tempistiche di analisi e definizione dei procedimenti, con riflessi positivi sulla durata dei processi”. Così la Procura di Ravenna ha motivato l’intitolazione.

Giampaolo Grisandi, da atleta, ha partecipato anche alle Olimpiadi di Los Angeles e Seul, dove ha conquistato il sesto posto nella gara a squadre. Ha vinto 5 Campionati Italiani a squadre ed individuali ed è stato argento ai Giochi del Mediterraneo del 1983. In ambito militare, ha conquistato una medaglia di bronzo ai Mondiali Militari di Barletta, nella competizione a squadre. Nell’ottobre del 2021 è stato insignito del Collare d’Oro al merito sportivo dal presidente del CONI, Giovanni Malagò.