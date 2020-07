La rassegna “Il Maggiolino dei libri…a Lugo”, ideata dalla sezione Ragazzi della biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo, questa settimana cambia formula e propone un’intervista all’autore Gabriele Clima. La video-intervista sarà pubblicata sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della biblioteca venerdì 17 luglio.

Intervistato da Lisa Nani, bibliotecaria della Sezione ragazzi della Trisi, Gabriele Clima presenterà Black Boys (Feltrinelli, 2020), il suo ultimo romanzo per giovani adulti. Durante l’intervista l’autore racconterà cosa sono per lui il libro e la lettura, come vive la scrittura, se ci sono argomenti tabù che è bene non affrontare con i ragazzi, di cosa si può fare con la propria rabbia e di connessioni e relazioni. La video intervista è stata registrata e montata da Associazione culturale Antropotopia di Ravenna.

Scrittore e illustratore per ragazzi, Gabriele Clima ha pubblicato moltissimi libri per diverse fasce d’età, dalla prima infanzia alla narrativa per giovani adulti. Conduce in tutta Italia incontri e laboratori nelle scuole sulla lettura e la scrittura, con studenti, insegnanti ed educatori. È membro dell’Icwa, Associazione italiana scrittori per Ragazzi, la prima associazione italiana che unisce e sostiene gli autori di libri per ragazzi. Nel 2017 ha vinto il premio Andersen con Il sole fra le dita come miglior libro per ragazzi con più di 15 anni. Nello stesso anno il libro è stato considerato da Ibby International una fra le cinquanta opere al mondo che meglio raccontano la disabilità, tema più volte affrontato dall’autore insieme a diversità, integrazione, immigrazione e disagio. I suoi libri sono stati tradotti in diverse lingue, fra le quali inglese, francese, tedesco, spagnolo, catalano, danese, cinese e arabo.

“Il Maggiolino dei libri…a Lugo” proseguirà per tutta l’estate, di venerdì, con tanti contributi video di autori e illustratori per ragazzi. L’iniziativa è organizzata nell’ambito della campagna nazionale “Il Maggio dei Libri” del Centro per il libro e la lettura, che quest’anno si prolunga – in forma virtuale – fino al 31 ottobre.

Per ulteriori informazioni chiamare il numero 0545 38558 o scrivere a trisiragazzi@comune.lugo.ra.it.