Hera informa che giovedì 25 settembre interverrà dalle 8 alle 16:30 ad Alfonsine in via Reale 327 per l’efficientamento della rete idrica.

L’intervento di chiusura acqua coinvolgerà via Reale (dal civico 312 fino alla SS16 var. Adriatica), Via Curbastro, Via Canal Fusignano, Via Cuorbalestro, Via Torretta, Via Fiumazzo (dal civico 37/a fino a Via Reale Lavezzola), Via Reale Voltana e Via Reale Lavezzola (dal civico 37 fino alla SS16 var. Adriatica).

Successivamente all’intervento, al ripristino del servizio potrebbero verificarsi alcuni cambiamenti nella fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione, alterazione del colore), che non ne pregiudicano la potabilità: in caso di alterazione del colore, si consiglia di far scorrere l’acqua per qualche minuto per far tornare la situazione alla normalità.

Le utenze interessate saranno avvertite attraverso il servizio di avviso gratuito tramite sms, previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate. Si ricorda che il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta: chi volesse comunicare il proprio numero per attivarlo sul cellulare o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito:https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/avviso-di-interruzione-servizio

In caso di imprevisti i lavori verranno rinviati a data da destinarsi.

Hera ricorda che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il proprio numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.