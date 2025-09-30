In ambito di angioplastica coronarica, l’esecuzione e condivisione dal vivo di questo intervento rappresenta da sempre uno strumento imprescindibile per la didattica e la formazione dei professionisti. Per questo motivo, in tutti i congressi nazionali e internazionali è costantemente previsto il collegamento con alcuni importanti Laboratori di Emodinamica in cui l’intervento di angioplastica viene condotto e discusso in diretta tra gli operatori e vari esperti collegati in audio e video. In occasione del 46° Congresso Nazionale della Società Italiana di Cardiologia Interventistica che si terrà a Milano dal 1 al 4 ottobre prossimi, per la prima volta un intervento di angioplastica coronarica verrà trasmesso in diretta dal Laboratorio di Emodinamica dell’Unità Operativa di Cardiologia dell’Ospedale S. Maria delle Croci diretta dal dott. Andrea Rubboli.

L’intervento verrà eseguito insieme agli infermieri e tecnici specializzati dal dott. Manfredi Arioti dell’equipe di Emodinamica coordinata dal dott. Marco Balducelli, e consisterà nella ricanalizzazione di una coronaria cronicamente occlusa, procedura nella quale il dott. Arioti possiede specifica e profonda competenza al punto da farlo identificare tra i maggiori esperti nazionali della sua generazione.