Intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale a Porta Serrata: area interdetta al passaggio

Una delle sfere che decorano Porta Serrata, a Ravenna, in via di Roma, è a rischio crollo. Così, nella mattinata di mercoledì, è stato necessario un intervento dei Vigili del Fuoco, con il supporto della Polizia Locale di Ravenna. Un’area intorno alla porta è stata interdetta al passaggio, mentre saranno necessarie nuove verifiche sul manufatto, per capire l’entità del danno e quali ulteriori interventi mettere in campo per la sicurezza dell’area.