I Carabinieri Forestali del Nucleo di Brisighella hanno notificato una sanzione amministrativa pari a 5.000 euro per una violazione in materia di tutela degli alberi monumentali, accertata nel territorio del Comune di Faenza.

Il provvedimento riguarda un intervento straordinario di lavorazione profonda del terreno, eseguito in assenza della prescritta autorizzazione all’interno della Zona di Protezione dell’Albero. L’esemplare interessato, un platano, risulta infatti dichiarato e sottoposto a vincolo quale Albero Monumentale d’Italia.

L’accertamento è avvenuto nel corso di un servizio di perlustrazione del territorio, effettuato dai militari del Comune di Faenza, durante il quale è stata riscontrata la presenza di macchine operatrici, impegnate in scavi profondi nel terreno adiacente all’albero tutelato. Le lavorazioni, eseguite a una distanza inferiore ai 20 metri dal tronco e in assenza di autorizzazione, hanno presumibilmente interessato l’apparato radicale dell’esemplare monumentale, censito con Decreto Ministeriale n. 5450 del 19 dicembre 2017. Alla luce delle violazioni riscontrate, i Carabinieri Forestali hanno disposto l’immediata sospensione dei lavori. Tra i soggetti responsabili, individuati dai militari, figurano il conduttore della macchina operatrice impiegata nei lavori e il proprietario del terreno, in qualità di committente.

L’intervento rientra nell’attività istituzionale di vigilanza svolta dall’Arma dei Carabinieri a tutela del patrimonio arboreo monumentale, protetto dalla normativa nazionale. Gli alberi monumentali sono esemplari che si distinguono per l’elevato valore biologico ed ecologico nonché per l’importanza storica, culturale e identitaria che rivestono nei contesti territoriali in cui insistono.