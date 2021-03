Si terrà domani, martedì 16 marzo 2021, in modalità videoconferenza, il webinar organizzato da CNA Ravenna con l’obiettivo di supportare le imprese a districarsi tra le complessità e gli adempimenti burocratici in materia di Ecobonus.

È fondamentale fare chiarezza in particolare sulla parte amministrativa, fiscale ed economica, con attenzione ai tempi necessari per la conclusione dell’intervento, oltre che sul lato operativo e su quello economico-finanziario. Il tema sarà affrontato con un approccio innovativo, analizzando un caso concreto, con l’obiettivo di far cogliere alle imprese tutte le possibili opportunità.

L’iniziativa sarà divisa in due parti: la prima parte tratterà le opportunità introdotte dai Bonus Casa per le imprese e per la riqualificazione edilizia del territorio. Sarà introdotta da Walter Alessandrelli, presidente CNA Costruzioni Ravenna, cui seguiranno gli interventi diMassimo Mazzavillani, direttore della CNA Territoriale di Ravenna, e Michele De Pascale, Sindaco del Comune di Ravenna e Presidente della Provincia di Ravenna.

Nella seconda parte sarà analizzato un caso concreto di interventi in Ecobonus. Al termine della presentazione è previsto uno spazio per le domande dei partecipanti. Le conclusioni della seconda parte sono affidate a Roberto Belletti, responsabile CNA Costruzioni e Installazione Impianti Ravenna.

La partecipazione al webinar è gratuita, con iscrizione obbligatoria al link https://interventi_in_ecobonus.eventbrite.it

Segreteria organizzativa: Marzia Casali 0544 298511 –mcasali@ra.cna.it