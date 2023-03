Nell’ambito del secondo stralcio dei lavori di laminazione a tutela del quartiere Lugo Ovest, finanziati dal PNRR, è necessario chiudere temporaneamente l’accesso al parco del Loto di via Canale Inferiore Destra.

Il cancello sarà quindi chiusoda giovedì 2 marzo per circa un mese (salvo imprevisti).

Per entrare al parco del Loto rimangono aperti gli accessi di via Brignani e via Foro Boario. Queste modifiche sono segnalate da oggi con appositi cartelli sui tre cancelli del parco del Loto.