Proseguono a Ravenna gli interventi di contrasto al degrado urbano da parte della Polizia Locale di Ravenna, che nella giornata odierna ha effettuato diverse operazioni di pulizia e ripristino del decoro in varie zone della città.

Nel corso della mattinata, il personale dell’Ufficio Città ha proceduto alla rimozione di numerosi velocipedi in stato di abbandono, privi di parti essenziali e lasciati su suolo pubblico. L’attività ha consentito il recupero di oltre venti biciclette, rinvenute in particolare nella zona Darsena, in piazza Ugo La Malfa e in alcune traverse di via Faentina.

Nel pomeriggio, gli agenti dell’Ufficio Ambiente e Benessere Animale sono invece intervenuti in piazza Fratelli Minardi, dove hanno coordinato le operazioni di recupero di due carcasse di veicoli – un camper e un’autovettura – distrutti da un incendio avvenuto nella notte del 12 dicembre 2025.

L’area è stata sostanzialmente bonificata: sul piazzale restano soltanto alcune ceneri, opportunamente delimitate. Alla rimozione definitiva provvederà Hera, anch’essa intervenuta sul posto, che completerà le operazioni nelle prossime ore.

Gli interventi rientrano nelle attività di presidio del territorio e tutela del decoro urbano messe in campo dalla Polizia Locale, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la vivibilità degli spazi pubblici.