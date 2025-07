Per consentire l’esecuzione in sicurezza da parte di Hera spa dei lavori di manutenzione straordinaria delle condotte idriche e della rete gas, si rende necessario interrompere temporaneamente la pubblica circolazione lungo un tratto della strada provinciale 53 “Budria e del Castello”, dalla p.k. 1+370 alla p.k. 1+420, dalle 7 di lunedì 21 luglio alle 19 di domenica 3 agosto, in corrispondenza del ponticello sullo scolo consorziale Tratturo, alla p.k. 1+400 (tratto stradale compreso tra Ducenta e Coccolia).

Si prevedono le seguenti deviazioni del traffico:

– tutti i veicoli provenienti da Forlì – Statale 67 “Tosco-Romagnola” diretti a Ducenta e a San Pietro in Vincoli, proseguiranno lungo la Statale 67 stessa, fino all’innesto con la Provinciale 3 “Gambellara” svoltando su di essa;

– tutti i veicoli provenienti dalla Strada provinciale 40 “Taverna e Rampina” diretti a Ducenta e a San Pietro in Vincoli devieranno a sinistra in direzione Ravenna fino all’innesto con la Strada provinciale 3 “Gambellara” svoltando su di essa;

– tutti i veicoli provenienti da Ravenna Statale 67 “Tosco-Romagnola” e diretti a Ducenta giunti all’incrocio con la Strada provinciale 3 “Gambellara” – località Ghibullo – svolteranno su di essa, fino a San Pietro in Vincoli e giunti all’innesto con la Strada provinciale 100 “Castello” devieranno su di essa;

– tutti i veicoli provenienti dalla Strada provinciale 53 “Budria e del Castello”, in direzione Coccolia, giunti all’innesto con la Strada provinciale 100 Castello proseguiranno su di essa fino a San Pietro in Vincoli, immettendosi sulla Strada provinciale 3 “Gambellara” e quindi lungo la Statale 67 “Tosco-Romagnola” in direzione di Forlì;

– tutti i veicoli provenienti da Ducenta, San Pietro in Vincoli e diretti a Forlì, seguiranno il percorso inverso.

In caso le lavorazioni di Hera spa dovessero procedere più celermente rispetto al periodo di tempo stabilito, la strada sarà riaperta anticipatamente al termine dei lavori.

Sarà presente la relativa segnaletica stradale indicante i percorsi di deviazione.