“La scelta di collocare una nuova isola ecologica interrata in pieno centro storico, proprio davanti ad attività commerciali e alimentari, non può essere considerata la soluzione migliore” così Roberta Conti, consigliera comunale della Lega, commenta la notizia che ha portato ad una frizione fra amministrazione comunale e Confcommercio.

“Se da un lato il progetto viene presentato come innovativo e finanziato con fondi PNRR per aumentare il decoro urbano, dall’altro rischia di penalizzare chi ogni giorno lavora e tiene viva la città. Posizionare un’isola ecologica a ridosso di negozi e locali significa esporre esercenti e clienti a possibili disagi legati a odori, igiene e impatto diretto sulla fruibilità delle attività”.

La consigliera depositerà un’interrogazione alla giunta nella prossima assemblea: “Voglio capire quali criteri abbiano portato a questa scelta, se siano state prese in considerazione alternative meno penalizzanti e se vi sia stato un reale confronto con le categorie interessate.

Il centro storico deve essere reso più bello e funzionale, ma non a discapito delle attività economiche che lo rendono vivo e attrattivo. Servono soluzioni che coniughino decoro e tutela del lavoro dei commercianti, non decisioni calate dall’alto che rischiano di creare ulteriori problemi.”