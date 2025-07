È in fase di realizzazione la pista ciclabile di via Piero della Francesca. Da tempo invocata per mettere in sicurezza gli utenti deboli della strada su una delle arterie con più alta densità di traffico, il percorso è legato all’urbanizzazione Colombarina. Sulla bontà dei lavori ha presentato un’interrogazione alla giunta, da discutere in consiglio comunale, Alessio Grillini, capogruppo dell’omonimo schieramento.

“Premesso che:

In questi mesi abbiamo assistito all’imponente realizzazione della ciclabile di Via Piero della Francesca, così imponente addirittura da aver bloccato il traffico per tutto l’inverno in una delle strade più trafficate di Faenza

Vogliamo ricordare, approfittando di questa interrogazione, di quanto importanti siano le ciclabili, per una mobilità sostenibile, e per la sicurezza di chi, pendolari o famiglie, vogliano usare mezzi alternativi alle auto, a maggior ragione in una area solcata da traffico pesante come questa

Le ciclabili ovviamente devono essere facilmente fruibili, ed essere in grado di collegare in piena sicurezza gli utenti alle altre ciclabili/punti di arrivo, invogliando di fatto l’utente quindi ad utilizzarla



Considerato che:

La ciclabile in oggetto, pur essendo ciclabile, non rispecchia i criteri della ciclabile canonica. Inizia da un punto A (vicino a due abitazioni), su un lato impossibile da raggiungere per chi lavora o vive dall’altra parte della strada, compie mille curve (manca il criterio di velocità e semplicità per incentivarne la fruizione), e sbuca nel centro della rotonda di via San Silvestro, ovvero la rotonda più trafficata e pericolosa della città.

Va detto altresì che la ciclabile è stata però dotata di un impianto di illuminazione faraonico, di cestini e di panchine

Per come è stata pensata, nessuno, parere personale, sarà in grado di utilizzarla realmente, e servirà solo ad aumentare nelle tabelle del nostro comune i km di ciclabili nella città

SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA

Per capire, visto che, opere di compensazione o meno, si tratta sempre di soldi dei cittadini:

-Chi abbia sviluppato il progetto e quanto sia costato tra progettazione e realizzazione

-Come si intende evitare il passaggio dalla rotonda di Via San Silvestro o da Via San Silvestro nello svincolo successivo

-Se si sta valutando, vista l’evidenza di una cattedrale ne deserto, di sistemare la ciclabile inoggetto”