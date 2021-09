Quanti sono gli esemplari di daino a Lido di Classe, nel ravennate, e a Lido di Volano, nel ferrarese, che saranno destinati ad allevamenti autorizzati (in particolare ad allevamenti da carne), come previsto nel piano regionale approvato a inizio febbraio?”.

A chiederlo, con un’interrogazione rivolta al governo regionale, è il Gruppo Misto.

La Giunta regionale, si legge nell’atto, “ha deciso che i daini presenti in queste due località verranno catturati e traslocati in allevamenti autorizzati, con modalità e tempi a tutt’oggi ancora non meglio precisati (si fa genericamente riferimento al periodo tardo autunnale), da personale tecnico che si assicura specializzato e in possesso di specifica esperienza in materia”. Questo tipo di allevamenti, si rimarca nello stesso documento, “hanno, come previsto dalla legge nazionale, quattro finalità: scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale e amatoriale”.

Per il Gruppo Misto è alto il rischio che questi animali siano destinati a morire.