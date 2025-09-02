Le condizioni in cui versa l’area dell’ex ristorante “Saporetti” di Marina di Ravenna tornano al centro del dibattito politico. In Consiglio comunale, il capogruppo di Forza Italia, Alberto Ancarani, ha presentato un’interrogazione rivolta al sindaco e alla giunta, chiedendo quali azioni il Comune intenda intraprendere per restituire dignità a un luogo di forte valore turistico.

Secondo Ancarani, l’ex ristorante appare ormai da anni in stato di abbandono, circondato da transenne, erbacce e un cantiere fermo. Una situazione aggravata anche dalla chiusura dell’adiacente ex trattoria “I Pescatori”. L’area in questione rientra nelle competenze dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centro Settentrionale, trattandosi di demanio marittimo.

Il consigliere di FI ha ricordato che, pur non spettando al Comune il ruolo di mediatore degli interessi privati, spetta invece all’amministrazione garantire che zone così rilevanti per la vocazione turistica non restino nel degrado. Da qui la richiesta di chiarimenti: se Palazzo Merlato si sia già interfacciato con l’Autorità portuale e se intenda eventualmente farsi carico della gestione dell’area attraverso uno scambio di proprietà tra enti pubblici, così da favorirne il rilancio.