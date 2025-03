Il capogruppo in consiglio comunale Alessio Grillini ha depositato un’interrogazione, da discutere in consiglio comunale, riguardante l’antico mobilio in legno che un tempo caratterizzava la copisteria Fratelli Lega, in corso Mazzini, bottega storica, un tempo casa editrice e tipografia. Oggi, al posto della copisteria, è stata aperta una libreria della casa editrice Giunti.

Il mobilio, in particolare il grande banco che occupava la sala principale della copisteria, esempio di prezioso artigianato, realizzato dall’Ebanisteria Casalini, era destinato originariamente alla Biblioteca Manfrediana. Nell’interrogazione Grillini chiede se il volere della famiglia Lega sia stato rispettato.

La destinazione d’uso dell’arredo fu al centro anche di una segnalazione di Italia Nostra alla Soprintendenza.

Il testo dell’interrogazione:

“Qualche mese fa in Corso Mazzini la libreria Giunti ha aperto una nuova sede, al posto della cartoleria Lega, che molti faentini conoscevano molto bene.

In particolare, di questa amata attività, si ricorda il magnifico interno in legno che oltre alla sua bellezza architettonica costituisce ancora oggi un ricordo indelebile del passato di molti cittadini

Considerato che:

Alcuni faentini si erano rivolti all’allora Presidente del Consiglio Bosi, che rassicurò l’interessamento del Comune attraverso un accordo con la vecchia proprietà, confermando che l’architettura in legno era stata salvata e trasferita in un magazzino comunale in attesa, previa ristrutturazione, di essere collocata nella Biblioteca

SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA

Per capire

chi si occupa oggi della questione,

dove esattamente è stato collocato

quando il Comune ritiene possibile il trasferimento in Biblioteca”