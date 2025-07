Il consigliere comunale Alessio Grillini, capogruppo dell’omonimo gruppo, ha presentato un’interrogazione incentrata sulla sicurezza stradale e sui lavori di ripristino degli asfalti. Nel documento, da discutere in consiglio comunale, Grillini evidenzia irregolarità nella pavimentazione delle strade soggette ai lavori di questi mesi.

Il testo dell’interrogazione:

“Premesso che:

In questi mesi Faenza è stata teatro di diversi interventi per il rifacimento delle reti sotto il manto stradale

Considerato che:

Gli interveti comprendono ovviamente la chiusura dei buchi, ma soprattutto, il ripristino del manto stradale.

Questi ripristini risultano pericolosi, in quanto gli asfalti risultano irregolari, e quindi pericolosi per la circolazione.

Esistono anche dei termini per rivalersi su chi ha fatto eventualmente i lavori in maniera non adeguata

SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA

Per capire:

Se il Comune è a conoscenza di questa problematica.

Chi ha verificato, chi può verificare e con che tempi.

Chi interverrà ed in che termini, senza considerare eventuali programmazioni di asfaltature complete delle carreggiate, che lascerebbero comunque oggi in essere una situazione di degrado e di pericolo”