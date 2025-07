“A Porto Corsini dal 15 maggio al 15 settembre un parcheggio in una delle principali arterie del paese, utile a chi voglia fermarsi nei tanti locali e negozi esistenti in quella ridente località di mare, dalle ore 20,00 del sabato alle ore 16,00 della domenica successiva viene vietato alla sosta di auto. E perché? Perché la domenica dalle ore 07,00 viene utilizzato per un piccolo mercato cittadino. Quindi per 11 ore, dico undici ore, viene negato alla pubblica utilità, addirittura facendo multe e usando il carro attrezzi per portare via le auto a chi incautamente abbia lì parcheggiato”.

La protesta arriva dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Renato Esposito. Il divieto di parcheggio, va detto, è opportunamente segnalato da appositi cartelli. Ma secondo Esposito non sono idonei alla loro funzione:

“Esistono infatti dei cartelli, ovviamente con indicazioni minuscole che a fatica di sera si vedono, ed inoltre viene teso un nastro di plastica bicolore tra un albero ed il palo della segnaletica a circa 1,5 metri di altezza. Proprio ad altezza di bambino, che a piedi o in bici potrebbe, urtandoci, cadere, con buona pace di chi quel nastro fuori da ogni regola abbia lì piazzato. E pensare che esistono cartelli che evidenziano in modo chiaro e soprattutto BEN VISIBILE tale divieto, ho allegato una foto di uno di questi, ma forse per alcuni meglio lasciare tutto così almeno si rimedia qualche multa per le casse comunali”.

Per Esposito sarebbe opportuno spostare il mercato domenicale in un altro luogo: “Tra l’altro a poche decine di metri esiste la possibilità di un parcheggio pubblico dove poter far svolgere il mercato cittadino, anzi esiste anche la possibilità di un parcheggio in un’area del demanio e come si dice basta chiedere e forse verrà dato”.

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia ha quindi presentato un’interrogazione in consiglio comunale per chiedere a sindaco e giunta:

1. Perché esiste un divieto di parcheggio così lungo visto che il mercato si svolgerà solo 11 ore dopo, e perché non vengono esposti cartelli ben più grandi invece di nastri di plastica e cartelli con scritte poco visibili;

2. Perché il mercato domenicale non viene spostato di pochi metri ridando così ai cittadini la disponibilità di quel parcheggio;

3. Perché invece non viene maggiormente curata la manutenzione del marciapiede antistante il parcheggio visto il pessimo stato in cui versa, anche a causa della massiccia presenza di rifiuti prodotti dagli uccelli.

“Sarebbe utile e opportuno che si valutassero con più attenzione le esigenze dei Cittadini di Porto Corsini, anche in considerazione del periodo estivo e del relativo flusso turistico.”