Il consigliere comunale Stefano Bertozzi, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio manfredo, ha presentato un’interrogazione dedicata all’ex scuola materna “Gianni Rodari” di Cosina dove sono iniziati lavori di ristrutturazione:

“Siamo stati informati da privati cittadini residenti in frazione Cosina di lavori di pseudo sistemazione dei locali dell’ex Scuola Materna G. Rodari. I lavori parrebbero destinati a rendere disponibile l’immobile per ospitare due famiglie di etnia rom” spiega Bertozzi.

“I fatti hanno destato giusta preoccupazione tra i residenti della piccola comunità per via di situazioni di difficoltà già registrate in passato.

Da un sopralluogo all’esterno dei locali la struttura appare in stato di semi abbandono, i luoghi non sembrano adeguati ad ospitare stabilmente ed in sicurezza un elevato numero di persone tra cui minori.

Ho quindi ritenuto di interrogare il Consiglio Comunale per sapere se i fatti corrispondono alla realtà, se così fosse per capire le ragioni di questa scelta che appare quantomeno azzardata e per verificare il rispetto di tutte le norme di sicurezza e salubrità dei luoghi.

Ogni ulteriore considerazione politica verrà fatta una volta raccolti tutti gli elementi, è indubbio però che – se quanto relazionato fosse corrispondente ai fatti – appare difficile pensare ad un’attività di recupero sociale in strutture di questo tipo e senza una condivisione a priori con le comunità che si troveranno a dover gestire l’innegabile impatto diretto sul proprio micro-territorio”.