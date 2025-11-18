La deputata Ouidad Bakkali ha presentato un’interrogazione al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardo ai ritardi nella realizzazione del nuovo casello autostradale Solarolo–Castel Bolognese, inserito nel progetto di potenziamento dell’A14 con quarta corsia dinamica nel tratto Ponte Rizzoli–Ravenna.

«A distanza di anni dagli annunci iniziali, non è più accettabile che su un’opera strategica per la Romagna manchino ancora informazioni certe — dichiara l’on. Bakkali —. È doveroso che il Ministero chiarisca lo stato di avanzamento, le eventuali criticità e i tempi reali di realizzazione. I territori hanno diritto a una programmazione affidabile e a decisioni trasparenti, soprattutto quando si tratta di interventi fondamentali per la competitività e la sicurezza della nostra rete infrastrutturale.»

Nonostante gli annunci del 2022 che prevedevano l’avvio dei lavori nel marzo 2023 e il completamento entro il 2026, ad oggi non è chiaro lo stato dell’opera. Gli amministratori locali lamentano una totale mancanza di informazioni ufficiali e segnalano che Autostrade avrebbe sospeso gli investimenti programmati.

Si tratta di un intervento strategico per la Valle del Senio e per l’area produttiva della Romagna faentina, necessario per ridurre i tempi di spostamento e sostenere la pianificazione territoriale.

Bakkali chiede al ministro di chiarire i tempi reali di realizzazione dell’opera, di specificare l’eventuale presenza di criticità tecniche, economiche o autorizzative che ne ostacolano l’avanzamento e di indicare quali iniziative il Ministero intenda assumere per sbloccare il cantiere e garantire il rispetto degli impegni presi con il territorio.