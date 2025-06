“La Capogruppo de La Pigna, Veronica Verlicchi, ha presentato un’interrogazione urgente alla Giunta comunale di Ravenna per sollecitare interventi di ripristino e messa in sicurezza della palestra di Via Marconi, adiacente alla scuola Randi. La richiesta nasce dalle numerose segnalazioni riguardanti le gravi condizioni in cui versa la struttura, utilizzata quotidianamente da studenti e associazioni sportive.

Diversi i problemi evidenziati dalla Capogruppo Verlicchi, che minano la funzionalità e la sicurezza della palestra:

* Infiltrazioni d’acqua dal tetto: La presenza di infiltrazioni compromette l’agibilità degli spazi e rischia di danneggiare ulteriormente la struttura, oltre a creare situazioni di pericolo per gli utenti.

* Pulizie sommarie: La scarsa igiene degli ambienti rende l’utilizzo della palestra poco salubre e confortevole, specialmente in un contesto scolastico e sportivo.

* Spogliatoi fatiscenti: Le condizioni precarie degli spogliatoi, essenziali per l’attività sportiva, ne limitano l’utilizzo e non garantiscono un adeguato livello di decoro e funzionalità.

* Mancanza di un montascale: L’assenza di un montascale rappresenta una grave barriera architettonica per le persone con difficoltà motorie, impedendo loro l’accesso alla palestra situata al primo piano dell’edificio. Questa carenza contravviene ai principi di inclusività e accessibilità che dovrebbero caratterizzare gli spazi pubblici.

Veronica Verlicchi ha sottolineato l’urgenza di un intervento complessivo che non si limiti a semplici riparazioni temporanee, ma che preveda una riqualificazione profonda della struttura.

“È inaccettabile che uno spazio così importante per la formazione sportiva e la socializzazione dei nostri ragazzi versi in queste condizioni,” ha dichiarato la Capogruppo. “Chiediamo alla Giunta di agire con prontezza per garantire un ambiente sicuro, dignitoso e accessibile a tutti, come è giusto che sia.”

L’interrogazione chiede alla Giunta quali azioni intenda intraprendere e con quali tempistiche per risolvere le criticità evidenziate e restituire alla città una palestra funzionale e all’altezza delle esigenze della comunità.”