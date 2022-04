Interrogazione al sindaco. Ancisi (LpRa): “Draghe scandalose nel porto di Ravenna” | VIDEO

Non poca, nel porto di Ravenna, è la confusione generata dal numero imprecisate di draghe di varia provenienza, in azione o ferme per ragioni non note, destinate da una parte alla mitica escavazione dei fondali, ferma da ben oltre un decennio, volta a raggiungerne la profondità di 12,5 metri o addirittura (con prospettiva illusoria anziché illuminata) a 14,5; dall’altra, a ripristinare con insuccesso la storica profondità di 10,5 metri, ridotta a 10,20 dalla Capitaneria di Porto per ragioni di sicurezza già dal 2019, o infine, a svolgere almeno manutenzioni o spianamento dei livelli esistenti. Qualcuno ha contato sette draghe in giro o ferme in qualche angolo del porto. Dovremo chiedere chiarezza. Ma intanto premono contingenze urgenti.

I FATTI

L’altro ieri è pervenuta a Lista per Ravenna copia di una denuncia firmata, nome e cognome, da un “Lavoratore Cantiere” inviata a tutte le autorità locali rispettivamente competenti e ai sindacati CGIL, CISL, UIL e UGL, per “segnalare alcune mancanze della sicurezza sul lavoro che avvengono nel cantiere sito in via Trieste e gestito da Fincantieri Dragaggi Ecologici per conto dell’Autorità Portuale di Ravenna”. In sostanza quanto segue.

Da tre settimane, il mezzo navale DECO1, utilizzato per dragare i fanghi di taluni fondali del porto canale di Ravenna, avrebbe “un’avaria al motore riparabile solo a secco in un cantiere navale”. Sarebbero state tentate “due riparazioni con esito negativo”, ma ciononostante, la draga opererebbe senza sicurezza “di notte, e in caso di vento non riesce a manovrare”. La necessità viene attribuita al ritardo delle operazioni rispetto ai tempi previsti.

Problemi di sicurezza del lavoro notturno sarebbero inoltre prodotti dall’inesistenza dei mezzi navali in appoggio alla draga: il “trasporto di container da 30-40 tonn via pontoni” avverrebbe“in maniera non sicura tra la draga e il pontone operato da Fincantieri Opere Marittime”. “Specie di notte, il personale” opererebbe “per 12 13 ore al giorno” e non verrebbe “né pagato lo straordinario, né il lavoro notturno”. In discussione anche la regolarità della registrazione delle presenze e del “personale usato su più mezzi”. La parte terrestre dell’area di cantiere versa peraltro “in completa assenza di illuminazione e norme di sicurezza non seguite”, con “l’addetto alla sicurezza cantiere non presente durante le varie operazioni”. Ci è poi pervenuta informalmente la notizia che “la denuncia ha già prodotto la visita della Capitaneria di porto a bordo delle draghe della Fincantieri”, più d’una sembra, non solo la DECO1.

Ci sono poi pervenuti due video, da cui abbiamo estratto le immagini di cui sopra relative a due diverse draghe di ignota proprietà e utilizzazione.

La prima ne mostra una in navigazione nel porto canale che avrebbe (ci è stato scritto) il sistema di identificazione spento (A.I:S.). La seconda un’altra in azione nell’avamporto, che riversa i fanghi estratti dai fondali a neanche 50 metri dalla diga nord, a Porto Corsini, dove prima c’erano sette metri di acqua ed ora (si dice sul posto) ne sono rimasti appena tre o quattro. Sembrerebbe il massimo dello sporco inquinante, il niente dell’ecologico.

IL SINDACO

Tanto basta per chiedere al sindaco se crede, tramite il servizio Tutela dell’Ambiente del Comune di Ravenna, l’Autorità Portuale di Ravenna (del cui ristretto Comitato di Gestione fa un parte un rappresentante del Comune di Ravenna) e l’AUSL Romagna (di cui è egli stesso presidente della Conferenza territoriale socio-sanitaria, organo di indirizzo politico-amministrativo) e/o rivolgendosi anche alla Capitaneria di Porto, di chiedere e fornire al Consiglio comunale, in rappresentanza elettorale della cittadinanza, spiegazioni dettagliate e circostanziate al fine di: