Prosegue l’impegno dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna nel diffondere la consapevolezza sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in tutti i settori del quotidiano e del mondo del lavoro. Il secondo incontro, rivolto agli studenti delle superiori, dal titolo “Intelligenza artificiale e… etica”, svoltosi al Tecnopolo di Bologna si è rivelato un successo in termini di partecipazione.

Ospite dell’evento è stato Antonino Rotolo, professore di Intelligenza artificiale e Diritto all’Università di Bologna, che ha posto al centro del suo intervento i temi dell’etica dell’IA. Rotolo ha ribadito come le discussioni etiche, applicate all’intelligenza artificiale, richiedano oggi prospettive diverse, riconoscendo che tale tecnologia possa influenzare il pensiero morale stesso.

Tra i punti chiave della lezione del docente, i problemi etici sollevati dall’uso dell’intelligenza artificiale nella vita umana e sociale e la promozione dell’uso responsabile dell’IA. Ma anche la questione della regolamentazione delle IA “che non è solo un’ossessione europea – ha precisato Rotolo -. Se ne stanno occupando anche Cina e America. E, se ci pensiamo, qualunque tecnologia ha dentro di sé delle regole”. Tutti temi sui quali il dibattito è aperto e che dovranno essere affrontati nel prossimo futuro anche dalle giovani generazioni e dai lavoratori del domani.