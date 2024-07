Per lavori di posa dell’illuminazione pubblica, il ponte di tipo bailey sul fiume Lamone, lunedì 22, mercoledì 24 e venerdì 26 luglio, nella fascia oraria tra le 6 e le 13, rimarrà chiuso al transito.

I veicoli che da Faenza dovranno dirigersi verso il Borgo, in quelle date e fasce orarie, dovranno utilizzare quali viabilità alternative il Ponte della Memoria in via delle Ceramiche o la circonvallazione.

Si comunica inoltre che dalle ore 7 di giovedì 25 fino a mercoledì 31 luglio, per l’installazione di sensori di monitoraggio della struttura, verrà ristretta la carreggiata del Ponte delle Grazie, eliminando temporaneamente le corsie ciclabili a raso.

Pertanto, le biciclette, dirette dal Borgo verso il centro, dovranno utilizzare lo stesso percorso utilizzato dai veicoli a motore. Le biciclette che invece dovranno recarsi dal centro verso il Borgo dovranno essere condotte a mano lungo il percorso rialzato del Ponte (che si trova sul lato destro con prospettiva di marcia Bologna-Forlì) che rimarrà aperto anche per consentire il transito ai pedoni in entrambi i sensi di marcia.