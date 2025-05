Installate le nuove idrovore per alleggerire il sistema fognario ed evitare altri allagamenti

Nuove idrovore lungo il Lamone, per migliorare la protezione di alcune zone di Faenza, hanno fatto la loro comparsa in queste settimane. Si tratta di 9 postazioni fisse, in sostituzione dei macchinari temporanei, che entreranno in funzione in caso di piena del fiume e chiusura delle valvole clapet. Altre due postazioni entreranno in funzione in caso di necessità. Avranno il compito di pompare all’interno del Lamone l’acqua piovana che il sistema fognario non riuscirà a smaltire, evitando nuovi allagamenti nelle zone più a rischio di Faenza, come il Borgotto o via Lapi. In queste settimane, poi, sono inoltre in corso i lavori di sostituzione delle tre valvole clapet rivelatesi difettose come ad esempio la valvola di via Ponte Romano