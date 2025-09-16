Nelle giornate 9-10-11 settembre si è svolto il secondo campus estivo, voluto dal CIP (Comitato Italiano Paraolimpico) Emilia Romagna e dalla Direzione Regionale INAIL rivolto ad adulti disabili da lavoro. Una quindicina di ragazzi provenienti dalla regione Emilia Romagna, durante i tre giorni del campus hanno avuto la possibilità di praticare le attività sportive para olimpiche di vela e di pesca. Gli assistiti INAIL sono stati divisi in due gruppi e si sono alternati nelle due discipline tra mattina e pomeriggio. Il gruppo era accompagnato da un’infermiera e dai responsabili INAIL e CIP e insieme hanno vissuto questa esperienza praticando le due attivita’ sportive, ma non solo, visitando la città di Ravenna.

Fipsas Sezione di Ravenna i suoi tecnici Federali ha fatto conoscere (e speriamo amare) la pesca sportiva, mentre l’associazione Marinando 2.0 li ha avvicinati alla vela. Per tutte le tre giornate gli assistiti sono stati anche ospitati al Ravenna Yacht Club duranti i momenti di ristoro e relax.