Ancora insieme. Valfrutta e l’Istituto Oncologico Romagnolo (IOR) rinnovano per altri tre anni la loro sinergia, un’alleanza che si è già dimostrata strategica per la promozione di corretti stili di vita tra i più giovani. Dopo una longeva storia di collaborazione e di supporto alle attività dello IOR, dal 2022 è attiva la partnership con il PRIME Center di Cesena – struttura che raccoglie all’interno di un unico luogo tutte quelle attività che, affiancate alle terapie tradizionali, garantiscono un miglioramento significativo della qualità di vita dei pazienti con tumore, proposte da professionisti certificati della cura, e che inoltre si occupa di diffondere la cultura della prevenzione nella cittadinanza ma soprattutto nelle nuove generazioni – che le ha permesso di crescere in modo significativo, sia per numero di studenti coinvolti sia per le risorse a disposizione.

Nel corso dell’anno scolastico 2023/24, gli studenti partecipanti ai percorsi del PRIME Center sono passati da circa 300 a oltre 700. Questo risultato è stato possibile anche grazie al sostegno di Valfrutta, che ha contribuito al potenziamento del Team Prevenzione dello IOR, raddoppiato da due a quattro professionisti dedicati all’educazione sanitaria.

“Siamo molto felici di rinnovare il nostro sostegno allo IOR, una realtà che, proprio come Valfrutta, è fortemente radicata in Romagna e rappresenta l’espressione di una cooperazione che unisce eccellenza, etica e impegno per la comunità – dichiara Maurizio Gardini, presidente di Conserve Italia, il consorzio cooperativo titolare del marchio Valfrutta –. Siamo consapevoli della responsabilità che abbiamo nell’accompagnare le nuove generazioni verso scelte alimentari più consapevoli e stili di vita più sani. IOR e Valfrutta condividono valori profondi come la solidarietà, il rispetto per l’ambiente e l’attenzione alla salute, ed è su questi principi che fondiamo la nostra collaborazione”.

Presso il PRIME Center i giovani partecipano a laboratori esperienziali su temi chiave per la salute, come la prevenzione contro fumo e tabagismo, il consumo consapevole di alcol, l’attività fisica e la corretta alimentazione. Il format è dinamico e coinvolgente, con attività interattive pensate per stimolare la partecipazione attiva e la consapevolezza di ragazzi e ragazze.

“Con il rinnovo del contributo triennale per il periodo 2025/27 rafforziamo il nostro impegno a fianco dello IOR per offrire ai giovani strumenti concreti di prevenzione – afferma Pier Paolo Rosetti, direttore generale di Conserve Italia –. Vogliamo aiutare i ragazzi a diventare protagonisti attivi della propria salute attraverso l’utilizzo di linguaggi semplici e di attività coinvolgenti. Questa iniziativa rappresenta appieno la nostra visione: fare impresa cooperativa significa anche contribuire al benessere delle comunità in cui operiamo”.

Valfrutta sarà partner visibile e attivo del progetto: il marchio sarà presente su tutto il materiale didattico distribuito durante gli incontri. Agli studenti, inoltre, verranno forniti sample kit contenenti prodotti Valfrutta e materiali informativi, utili a rafforzare i messaggi educativi anche nella quotidianità casalinga.

“La partnership con Valfrutta si sposa appieno con la nuova direzione che abbiamo dato ai nostri progetti di prevenzione, fondata sul concetto di ‘one health’ e che tradurrei in italiano come ‘un’unica grande salute’ – sottolinea Fabrizio Miserocchi, direttore generale IOR –. La logica è che le scelte personali volte a un maggior benessere hanno un impatto positivo anche sul pianeta, e vivere in un pianeta maggiormente in salute significa essere più in salute anche come esseri umani. Prediligere prodotti biologici, di qualità, sostenibili comporta un vantaggio di prevenzione per vari tipi di malattie, tra cui i tumori, e aiuta a inquinare meno. E inquinando meno la Terra restituisce prodotti più ricchi e salutari da portare sulle nostre tavole. L’essere umano è parte di una rete: occorre esserne consapevoli per poter sentirci responsabilizzati. Non posso fare altro che ringraziare Conserve Italia per questa ennesima dimostrazione di vicinanza alla nostra causa: questa iniziativa sarà importante in termini di conoscenza e sensibilizzazione di tematiche come l’alimentazione sana e la sostenibilità ambientale tra le nuove generazioni, perché un futuro sempre più libero dal cancro passa anche e soprattutto dalle responsabilità e da scelte di salute consapevoli”.