Si conclude venerdì 6 dicembre alle 16.30 il progetto “Insieme giocando, danzando e cantando” per bambini e bambine da 0 a 5 anni, con l’ultimo laboratorio dal titolo “Music Together Christmas”, condotto da Soheila Soflai Sohee dell’associazione Takadum al centro di lettura di Casa Vignuzzi, via San Mama 175. Il laboratorio utilizza la musica e la danza come strumenti di integrazione, rendendo l’incontro, rivolto ai piccoli e alle loro famiglie, un’occasione di avvicinamento, di arricchimento, di scambio e di riconoscimento della diversità come valore, oltra al modo di trascorrere assieme un’ora nell’allegria dell’attesa del Natale.

Le attività sono organizzate dall’associazione Takadum Music Togheter di Ravenna in compartecipazione con il Comune, assessorato al Decentramento.

La partecipazione è gratuita e i posti disponibili sono limitati; per questo la prenotazione è obbligatoria al numero 333-4740514 o email takadum@takadum.it