Insieme a Te lancia l’ABC della vacanza accessibile

Il 24 gennaio 2022 sono iniziati i lavori di ristrutturazione della vecchia scuola materna “Il Faro” di Punta Marina, dalla quale verranno ricavati tre appartamenti accessibili per gli ospiti della Spiaggia Insieme a Te. Gli appartamenti verranno inaugurati il 9 luglio 2022, stesso giorno della Spiaggia Insieme a Te che per il 5° anno consecutivo manterrà la gratuità dei servizi svolti per le 18 postazioni durante i tre mesi di apertura. Anche quest’anno saranno presenti i gruppi parrocchiali e di associazioni a prestare servizio di volontariato e animazione. Quasi in concomitanza con i lavori di ristrutturazione è nel frattempo partita una iniziativa di crowdfunding, denominata “L’ABC della vacanza accessibile”, che da martedì 1 febbraio raccoglie fondi per attrezzare gli appartamenti in fase di realizzazione. Attraverso il portale Idea Ginger è già possibile effettuare donazioni a supporto del progetto con l’obiettivo di raccogliere 13 mila Euro entro il 23 marzo per arredare il primo appartamento. È possibile sostenere la raccolta fondi su Idea Ginger all’indirizzo: https://www.ideaginger.it/progetti/insieme-a-te-l-abc-della-vacanza-accessibile.html o cercando “Insieme a te, l’ABC della vacanza accessibile” tra le iniziative presenti sul portale.