Inseguimento a Ravenna nella notte fra domenica e lunedì lungo via Panfilia e via Rubicone. Il tutto è iniziato quando una volante ha proceduto ad un controllo di un gruppo di persone attorno ad uno sportello bancomat. Alla vista della volante, il gruppetto è scappato a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta, scappando lungo via Panfilia. I poliziotti hanno subito iniziato l’inseguimento, ma i fuggitivi hanno lanciato dal finestrino alcuni chiodi per bloccare le vetture delle forze dell’ordine. La scena si è ripetuta più avanti, quando, a supporto della prima volante, è intervenuto un secondo equipaggio. Tutte e due le auto della polizia si sono però ritrovate con le gomme a terra, bucate dai chiodi e i fuggitivi hanno fatto perdere le loro tracce. Dal database delle forze dell’ordine è emerso che l’Alfa Romeo utilizzata per la fuga era stata rubata il 16 febbraio scorso a Cesena. Danni si sono verificati anche ad altri mezzi presenti lungo il percorso dell’inseguimento.