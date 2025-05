Inseguimento sulla Reale nella notte tra lunedì e martedì, fra Mezzano e Ravenna. In fuga una Peugeot con a bordo una coppia. Dietro di essa, due uomini su una Fiat Panda. Un inseguimento molto pericoloso, intorno all’una di notte, con speronamenti e manovre azzardate.

La notizia è riportata dai quotidiani oggi in edicola.

Ad interrompere l’inseguimento, in via Faentina, è stata una pattuglia della Polizia Locale di Ravenna, che ha avvistato la corsa delle due vetture ed è riuscita a bloccare la Fiat Panda. I due uomini si sono rivelati essere un tunisino e un algerino, residenti ad Argenta, entrambi non in regola con i documenti per il soggiorno sul territorio nazionale. Alla guida della Panda è risultato essere l’algerino, con un tasso alcolemico superiore al limite consentito.

A bordo del veicoli, è stata ritrovata una katana con una lama di 73 cm, un coltello a serramanico, un bastone, la replica di un fucile d’assalto Ak-47, al quale era stato asportato il tappo rosso di legge, e un’ascia.

I due inseguitori, ambedue con diversi precedenti, sono stati arrestati.