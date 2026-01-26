Indagini aperte a Brisighella per risalire all’identità delle persone a bordo di una Porsche Cayenne fuggita ad un controllo dei carabinieri nel pomeriggio di venerdì 23 gennaio.

Il conducente, non solo non si è fermato di fronte alla paletta delle forze dell’ordine, ma, una volta inseguito dalla volante dei carabinieri, è scappato ad alta velocità lungo la Brisighellese, attraversando tutta Brisighella, forzando poi il passaggio a livello poco dopo Pieve Tho.

L’inseguimento ha creato notevole apprensione fra i vari passanti e automobilisti che hanno assistito alla scena. Inutili i tentativi dei carabinieri di far fermare la vettura in fuga. A rendere ancor più difficoltoso il lavoro delle forze dell’ordine, l’orario, le 18.30 di venerdì, quando la Brisighellese era attraversata da un gran numero di veicoli e una manovra sbagliata avrebbe potuto portare al coinvolgimento di qualche civile.

Sono in corso quindi indagini da parte dei carabinieri di Faenza e dei carabinieri di Brisighella. L’auto era dotata di una targa straniera, ma probabilmente la sigla è stata falsificata. Questo particolare e la tenacia dei fuggitivi, che non si sono fermati nemmeno quando i carabinieri hanno esploso alcuni colpi di pistola in aria , lascia le indagini aperte in ogni direzione.