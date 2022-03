Inseguimento ad oltre 140 Km/h fra Faenza, Bagnacavallo e Russi | VIDEO

Inseguimento ad oltre 140Km/h fra Faenza e Bagnacavallo. Ladri inseguiti dalle volanti della Polizia hanno seminato il panico per circa mezz’ora lungo le strade della provincia di Ravenna prima di speronare un’altra vettura e finire in un fossato. L’auto su cui viaggiavano due uomini, una 500 X noleggiata, è stata avvistata da una volante a Faenza. Gli agenti erano già in possesso della targa. L’auto infatti era collegata ad un furto in un cantiere. Quando i poliziotti hanno intimato l’alt, i due ladri sono però fuggiti.