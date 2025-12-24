Nella Sala del Consiglio comunale di Faenza, intitolata a Enrico De Giovanni, si è insediata la Consulta delle Ragazze e dei Ragazzi per l’anno scolastico 2025-2026. L’organismo consultivo accoglie giovani studenti provenienti dalle classi seconde delle scuole secondarie di primo grado della città, coinvolgendo gli istituti comprensivi del territorio in un’esperienza di cittadinanza partecipata per portarli a essere protagonisti della vita pubblica locale.

La nuova assemblea vede la partecipazione degli istituti Cerini (inclusa la sezione di Reda), San Rocco (con le sezioni di Granarolo), Europa e Matteucci dalli quali provengono 50 ragazze e ragazzi affiancati dai rispettivi docenti coordinatori, così da garantire una voce per ogni quartiere e frazione faentina.