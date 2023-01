Inquinamento: negli ultimi 10 anni Ravenna non ha diminuito la produzione di PM10

Il 76% delle città italiane risulta fuorilegge per la produzione di PM10 in base ai nuovi target europei previsti per il 2030. Legambiente ha pubblicato i dati della campagna “Mal’Aria” legati all’inquinamento atmosferito che boccia le città italiane dove lo smog sta diventando un problema sempre più serio. Secondo il report dell’associazione, i livelli di inquinamento atmosferico in molte città sono ancora troppo alti e lontani dai limiti normativi, più stringenti, previsti.

La provincia di Ravenna fortunatamente non risulta fra le città più inquinate, ma viene presa ad esempio, in maniera negativa, come una di quelle città dove negli ultimi 10 anni non si è registrata alcuna variazione media nella produzione di PM10, là dove invece la maggior parte delle città prese in considerazione ha avuto una diminuzione dei livelli di inquinamento.