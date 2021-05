Innovazione, infrastrutture, energia e turismo. Sono i quattro temi sui quali oggi Confindustria Romagna ha chiesto interventi alle varie amministrazioni di ogni ordine e grado. Durante la conferenza stampa dove sono stati illustrati i dati e gli umori delle aziende in questi mesi di ripresa, l’associazione di categoria ha chiesto investimenti per permettere alla Romagna di essere sempre più al centro della scena italiana in futuro. Interventi che in parte rientrano nel piano di rilancio del Paese, in parte invece riguardano la realtà locale.