La Formula 1, ormai prossima al ritorno alle gare, sta cambiando volto e anche la città di Faenza sarà protagonista di questa rivoluzione. Per raccontarne le novità previste per la stagione 2026, mercoledì 25 febbraio alle 20.30 il Teatro Masini ospiterà un talk unico che porta i motori, le innovazioni e le nuove regole direttamente al pubblico. La serata, intitolata “Racing Bulls F1 Talk – Da Faenza verso il futuro”, offrirà al pubblico l’occasione di scoprire da vicino come stanno cambiando le monoposto, i motori e l’approccio sostenibile della Formula 1, attraverso il racconto diretto della scuderia Visa Cash App Racing Bulls. Un appuntamento pensato per portare i motori fuori dai circuiti e renderli accessibili a tutti, in un dialogo aperto tra sport, innovazione e territorio.

Il talk show, moderato da Mara Sangiorgio, giornalista di Sky Sport Formula 1, vedrà la partecipazione del management Racing Bulls, dell’Amministrazione comunale, di ospiti speciali, ed esperti tecnici. Ampio spazio sarà dedicato alle domande del pubblico, per approfondire in modo chiaro e coinvolgente le sfide della Formula 1 che verrà.

Tra gli interventi previsti, Matteo Piraccini, Direttore Operativo di Racing Bulls, racconterà la filosofia e i valori, insieme a tutti gli aspetti operativi, della squadra e il loro legame con il tessuto economico e professionale faentino. Al Capo Ingegnere di pista Matteo Spini saranno invece affidati gli approfondimenti più tecnici sui nuovi regolamenti previsti per il 2026: vetture più compatte e leggere, nuove soluzioni aerodinamiche per favorire i sorpassi, motori sempre più sostenibili, carburanti avanzati ed elettrificazione. Il tema della sostenibilità sarà al centro dell’intervento di Enrico Fastelli, Direttore infrastrutture e progetti sostenibilità, che illustrerà la visione futura di Racing Bulls e il percorso intrapreso verso una sempre maggiore integrazione con le realtà locali e il territorio. Uno spazio specifico sarà inoltre dedicato alle opportunità formative e professionali in Formula 1: Ilaria Samorini, Partner per i progetti di formazione e sviluppo del personale, presenterà i programmi di formazione-lavoro e i percorsi pensati per giovani diplomati, laureandi e neolaureati interessati a entrare nel mondo del motorsport. Tra gli ospiti attesi anche Vitantonio Liuzzi, ex pilota e primo pilota della Scuderia Toro Rosso, oggi Commissario FIA, che offrirà al pubblico il punto di vista di chi ha vissuto la Formula 1 direttamente in pista.

La serata offrirà così una panoramica completa sulla Formula 1 del futuro: uno sport più competitivo, più sostenibile e più vicino alle persone. L’iniziativa rientra nel progetto “Faenza Città dei Motori”, che mira a valorizzare il territorio come polo della Motor Valley e a promuovere il turismo legato al mondo dei motori avvicinando faentini di tutte le età al motorsport in maniera accessibile, diretta e appassionante. L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti ed è organizzato dal Comune di Faenza e dall’Unione della Romagna Faentina, con il supporto di IF – Imola Faenza Tourism Company.