Grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) il Comune di Russi prosegue il percorso di innovazione e digitalizzazione, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e l’efficienza dei servizi pubblici. L’adozione di piattaforme come PagoPA e App IO, l’integrazione con l’Archivio Nazionale dello Stato Civile e l’implementazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati sono passi concreti verso una burocrazia più snella ed efficiente. Con il nuovo sito web istituzionale e il Punto di Facilitazione Digitale viene garantito a tutti, anche a chi ha meno familiarità con la tecnologia, un accesso rapido e sicuro ai servizi pubblici.

Nell’ambito del PNRR sono stati attivati finora 10 progetti, dal valore complessivo di oltre 400 mila euro. La metà di questi sono già stati portati a termine.

I vantaggi per i cittadini

Servizi sempre disponibili, ovunque ti trovi: il passaggio dei servizi e dati verso soluzioni cloud qualificate consente di rendere i servizi digitali comunali più sicuri e facilmente accessibili da qualsiasi dispositivo, garantendo protezione dei dati e la continuità operativa.

Un sito Internet più smart: il nuovo portale istituzionale del Comune offre una navigazione semplice e intuitiva, con informazioni accessibili anche per le persone con disabilità, nel rispetto dei diritti digitali di tutti.

Un aiuto concreto per accedere al mondo digitale: grazie al progetto «Digitale Facile», anche a Russi è stato attivato un Punto di facilitazione digitale in Via Cavour 21, aperto ogni martedì dalle 9 alle 13, che fornisce assistenza gratuita su SPID, App IO, servizi online e molto altro. Pagamenti più semplici e servizi a portata di smartphone: il Comune di Russi ha implementato la piattaforma PagoPA per 56 servizi destinati ai cittadini (ad esempio pagamento emissione carta identità elettronica, centri estivi, diritti di segreteria per certificati anagrafici, impianti sportivi…), semplificando le transazioni digitali e migliorando la fruizione dei servizi pubblici.

Inoltre, App IO offre un unico punto di accesso ai servizi comunali con notifiche personalizzate per scadenze di pagamento e aggiornamenti che vengono inviate direttamente sullo smatphone del cittadino. Meno burocrazia, più efficienza: grazie alla condivisione dei dati tra Amministrazioni, le informazioni fornite a un ente saranno condivise con le altre PA, eliminando la necessità di presentare gli stessi documenti più volte.

L’interoperabilità dei sistemi rende più facile e veloce accedere ai servizi pubblici, con procedure più snelle e tempi di attesa ridotti. Inoltre, lo scambio di dati in tempo reale tra le Amministrazioni permette una gestione più efficiente delle pratiche e una risposta più tempestiva alle esigenze dei cittadini. Un solo accesso per tutti i servizi: con SPID e CIE è ora possibile accedere ai servizi pubblici con un’unica identità digitale, riducendo la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, con una maggiore sicurezza nella gestione dei dati personali. Comunicazioni digitali veloci, sicure e tracciabili: le notifiche ufficiali del Comune, come le multe, arrivano direttamente sullo smartphone, con eliminazione della carta, la riduzione dei tempi di gestione amministrativa, maggiore trasparenza e tracciabilità delle comunicazioni.. Sportello unico digitale per imprese e cittadini: grazie a una nuova piattaforma centralizzata per la gestione delle pratiche amministrative relative alle attività produttive e all’edilizia privata, non servirà più recarsi fisicamente in Comune: tutto sarà gestibile online. Vantaggi: tempi di attesa più rapidi, la piattaforma ottimizza il flusso delle pratiche, evitando passaggi ridondanti e velocizzando le risposte; maggiore trasparenza e tracciabilità, i cittadini potranno seguire in tempo reale l’avanzamento delle loro richieste, sapendo sempre a che punto si trova la pratica; riduzione degli errori: grazie a moduli guidati e controlli automatici, sarà più facile compilare le richieste senza sbagliare. Per l’ente una gestione centralizzata e più efficiente delle pratiche riduce il lavoro manuale e le duplicazioni di dati, con risparmio di tempo e risorse: meno carta, meno archiviazione fisica. Certificati online senza file: con l’ingresso nell’Archivio Nazionale dello Stato Civile, è ora possibile richiedere certificati direttamente online, in modo semplice e rapido e monitorare lo stato delle pratiche con maggiore trasparenza.