Da lunedì 19 maggio avranno inizio i lavori di asfaltatura all’interno dell’area dello scalo merci di Faenza, che ospiterà il terminal degli autobus. Le operazioni di rifacimento del manto stradale, strettamente legata alle condizioni meteorologiche, si protrarranno indicativamente per circa una settimana. Malgrado l’area interessata dai lavori non è interessata al traffico, per consentire la movimentazione in sicurezza dei mezzi d’opera necessari all’intervento, dalle ore 6.00 di lunedì 19 maggio, fino al termine delle operazioni di asfaltatura, sarà interdetta la sosta nella fascia centrale del parcheggio di piazzale Cesare Battisti, lato Rimini, fino al termine dei lavori. Si allega mappa esplicativa.