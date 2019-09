Iniziato il percorso partecipato per definire il Piano Strategico dell’Unione della Romagna Faentina. Al primo incontro, tenutosi al Ridotto del Masini, erano presenti operatori turistico-culturali, del mondo economico, sociale, politico, di maggioranza e opposizione, e delle realtà legate alla formazione professionale e giovanile. Presente anche l’assessore regionale al riordino istituzionale Emma Petitti. La Romagna Faentina, infatti, è un unione unica nel suo genere, per via del conferimento dei servizi, studiata dalla Regione per monitorarne gli sviluppi. Il Piano Strategico dovrà definire gli obiettivi dell’Unione e le modalità di sviluppo del territorio