I mercati cittadini sono un riferimento sociale e culturale delle municipalità, strumento chiave di sviluppo della rigenerazione urbana e di stili di vita sostenibile. Faenza, può contare su un Mercato cittadino, alimentare e non, nel centro storico, in tre piazze centralissime. Si tratta di un valore aggiunto per la città e per gli operatori commerciali che porta centinaia di persone a visitare il cuore di Faenza e che indirettamente contribuisce a rafforzare anche le attività del centro; in particolare il Mercato di Faenza, per la frequenza di svolgimento e per la sua centralità, ha caratteristiche uniche nel suo genere in tutta Italia. Peculiarità che l’amministrazione ha deciso di raccontare e valorizzare maggiormente.

L’amministrazione, conscia del suo grande valore, è impegnata nella progettazione di una serie di iniziative volte alla promozione economica del Mercato di Faenza e al potenziamento del dialogo e dei canali di comunicazione con i commercianti. Una strategia che partirà nei prossimi mesi.

Tra le novità la creazione di un canale di comunicazione con gli operatori del Mercato, attraverso il servizio di messagistica dell’App Telegram ‘Mercato Faenza’. Attraverso questo strumento, già attivo e che ha immediatamente ottenuto un grande riscontro di gradimento da parte degli operatori, sarà possibile inviare loro comunicazioni e aggiornamenti tempestivi, consultabili comodamente dallo smartphone.

Sul versante della promozione, è invece in fase di sviluppo una campagna di comunicazione dedicata al Mercato di Faenza. L’obiettivo è di ampliare la conoscenza e la visibilità degli ambulanti fissi, sostenendo e accompagnando le attività dopo gli ultimi difficili, anni anche fuori dai confini comunali così da accrescere le loro potenzialità commerciali. Questa campagna prevederà l’utilizzo di diversi strumenti di comunicazione sia fisici che virtuali, compresa la realizzazione di una nuova ‘veste grafica’ del Mercato di Faenza, e il coinvolgimento degli stessi commercianti per la produzione di contenuti promozionali.