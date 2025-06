Venerdì 27 giugno 2025 Auser, sede di Faenza, con il patrocinio del Comune di Faenza organizza insieme alla Ludoteca comunale, al Centro per le famiglie dell’Unione della Romagna Faentina e all’associazione Fare Leggere Tutti una festa dedicata ai bambini e alle loro famiglie.

Il filo conduttore sarà l’educazione all’ambiente declinata attraverso laboratori e percorsi esplorativi che racconteranno ai bambini il valore e il rispetto per la natura e le nostre tradizioni.

L’iniziativa si effettuerà a Campo Aperto, uno spazio che Auser gestisce in convenzione con il Comune di Faenza, un luogo dove, tutto l’anno, negli “orti sociali”, si accolgono bambini, scuole, associazioni, persone con fragilità, persone che affrontano un orto per la prima volta e persone che conoscono la terra e le sue potenzialità.

Campo Aperto è anche un grande spazio verde con una struttura al coperto e una cucina attrezzata dove accogliere la comunità, le associazioni, le persone.

Ci saranno laboratori a cura della Ludoteca del Comune di Faenza, uno spazio morbido a cura del Centro per le famiglie dell’Unione della Romagna faentina, letture e racconti a cura dell’associazione Fare Leggere Tutti e un percorso esplorativo negli orti a cura dei nonni ortisti.

Ospite speciale Andrea Rivola, disegnatore e illustratore specializzato in editoria per ragazzi, che terrà un laboratorio di disegno dal titolo “Che albero sei “.

A disposizione uno stand gastronomico e si potrà cenare comodi attorno ad un tavolo oppure rilassati sul prato sulla propria coperta.