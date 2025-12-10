Iniziati i lavori per la messa in sicurezza del canale Naviglio-Zanelli

Sono iniziati da un paio di settimane i lavori per la messa in sicurezza del canale Naviglio-Zanelli. Si tratta di un accordo strategico siglato fra il Comune di Faenza e il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale per aumentare la sicurezza idraulica anche di quelle zone di Faenza lontane dal fiume, ma colpite più volte nel corso delle alluvioni del 2023 e del 2024. Il canale Naviglio, infatti, e le sue diramazioni si sono rivelati incapaci a garantire un deflusso corretto delle acque e a farne le spese sono stati i residenti delle abitazioni vicine. Normali canali di scolo nel corso di tutto l’anno, pericolosi corsi d’acqua secondari nei giorni più problematici della Romagna.

3 milioni 750 mila euro il costo della messa in sicurezza, che sarà suddivisa su due interventi differenti