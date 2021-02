Con un post sul proprio profilo Facebook, l’assessore ai lavori pubblici Roberto Fagnani ha comunicato l’inizio di una serie di lavori nei lidi ravennati. I più importanti riguardano viale Virgilio a Lido Adriano e il nuovo parcheggio scambiatore di via Del Marchesato a Marina di Ravenna, parcheggio che si rivelerà indispensabile per il progetto di parco marittimo voluto dal Comune di Ravenna che punta ad eliminare le auto dagli stradelli di Marina.

“Ieri a Lido Adriano sono partiti i lavori di riqualificazione di viale Virgilio, un intervento importante per una località dove abitano molti residenti e turisticamente frequentata; sono in corso anche i lavori in viale Zara a Marina di Ravenna dove è partito l’intervento per la realizzazione di un nuovo parcheggio in via Del Marchesato.

Lunedì cominciano i lavori in via delle Mimose a Marina Romea, che interesseranno anche viale Italia. Prossimi gli interventi di manutenzione straordinaria dei marciapiedi in via delle Gardenie e in via Dei Gerani e nelle strade relative a via delle Margherite e a piazza Marradi a Casalborsetti.

Al via anche i lavori per la manutenzione straordinaria dei marciapiedi in via Lamone a Porto Corsini”.