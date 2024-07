Hanno preso il via i lavori per la riqualificazione di uno dei punti più importanti per la mobilità sostenibile della città, il sottopasso di corso Garibaldi, che mette in collegamento il centro storico con la zona residenziale di via Ravegnana e via Filanda. La struttura che passa sotto la linea ferroviaria della città è usata giornalmente da migliaia di utenti, che la percorrono a piedi e in bicicletta. Purtroppo, però, proprio quel manufatto, è anche oggetto di numerosi atti di inciviltà e da vandali che negli anni lo hanno portato a degradarsi: scritte lungo i muri, danneggiamenti sulla pensilina in plexiglass e delle piastrelle che costituiscono il rivestimento dei muri e delle scale per l’accesso dei pedoni.

L’amministrazione comunale, all’interno del progetto di Smart Mobility Network, attraverso il Servizio di manutenzione delle strade del Settore Lavori Pubblici dell’Unione della Romagna Faentina, ha appaltato la riqualificazione del sottopasso per rendere quell’area maggiormente vivibile e più decorosa.

Nel dettaglio, al centro dell’intervento: la pulizia con getto a pressione lungo i muri delle scritte vergate con vernice spray e conseguente ritinteggiatura, la sostituzione e l’integrazione delle piastrelle mancanti che costituiscono il rivestimento dei muri e della scala utilizzata dai pedoni e la pulizia della copertura in plexiglass. Anche l’illuminazione interna ed esterna è al centro di una riqualificazione con la sostituzione dei corpi-luce. Sul fronte della sicurezza è prevista una manutenzione straordinaria è stato aumentato un punto di videosorveglianza multi-sensore e tre punti luce esterni tutti sul lato di via Ravegnana. Infine, nei due lati del sottopasso verranno installati nuovi specchi convessi per migliorare la sicurezza degli utenti.

“Questo intervento -sottolinea il vicesindaco Andrea Fabbri- si inserisce all’interno del progetto di riqualificazione di alcuni punti nel centro storico e della zona della stazione ferroviaria. Il sottopasso di corso Garibaldi è un crocevia fondamentale per la mobilità cittadina e da tempo era sotto osservazione per essere oggetto di una importante riqualificazione che stiamo ultimando in questi giorni. Facendo appello al senso civico di tutti, ci piacerebbe che fossero gli stessi utenti e cittadini ad avere cura di quella zona di città, evitando di sporcare e degradare un bene comune così importante”.

La fine lavori per la riqualificazione del sottopasso, il cui costo complessivamente si è aggirato attorno ai 72mila euro, è prevista entro venerdì 2 agosto. Eventuali modifiche delle date verranno tempestivamente comunicate.

Per agevolare il lavoro della ditta incaricata ma non interrompere la viabilità, il sottopasso, fino a quella data, è riaperto esclusivamente al traffico pedonale con le bici condotte a mano (vietato l’attraversamento in sella).